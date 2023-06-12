Япония заявила о продолжении оказания помощи Украине

Япония продолжит оказывать помощь Украине в разминировании и разборе завалов, также Токио поставит различное оборонное снаряжение. Об этом 12 июня заявил премьер-министр страны Фумио Кисида на слушаниях в парламенте.

По его словам, Япония уже заявила об оказании помощи Украине в размере $7,6 млрд.

«На днях силами государства и частных компаний мы для ускорения экономического восстановления Украины создали Совет по подготовке продвижения экономического восстановления Украины. С помощью этого совета мы решительно настроены оказывать помощь, соответствующую нуждам Украины», — сказал Кисида во время слушаний в парламенте.

Как отметил премьер-министр, страна будет использовать свои опыт и знания в таких областях как разминирование, разбор завалов, восстановление жизнеобеспечения, в том числе в области энергетики, сельское хозяйство, укрепление управления демократическими процессами.

Кисида заявил, что Япония намерена оказывать «детальную помощь в различных областях, включая предоставление техники».

Ранее, 9 июня, посол Японии Тоёхиса Кодзуки был вызван в МИД РФ в связи с решением Токио о начале поставок военной техники на Украину. Как подчеркнули российские дипломаты, администрация премьер-министра Японии Фумио Кисиды, решив поставлять оружие Украине, должна быть готова разделить ответственность за гибель мирного населения, в том числе в приграничных областях России.

О решении Японии передать Украине 100 единиц военной техники стало известно 24 мая после встречи посла Украины Сергея Корсунского и японского главы минобороны Тоширо Ино. Отмечалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат вездеходы, погрузочные машины и грузовики. Также силам ВСУ передадут 30 тыс. продовольственных пайков.

2 июня агентство Reuters сообщило, что, несмотря на запрет экспорта военных товаров из Японии, США нашли способ, как наладить поставки тротила для 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, которые Вашингтон намерен поставлять Киеву.

Отмечалось, что официальный Токио во время встречи с американским министром обороны Ллойдом Остином заявил, что разрешит продажу промышленного тротила, поскольку взрывчатое вещество предназначено не только для военного использования, сообщил источник.

21 мая в офисе президента Украины Владимира Зеленского по итогам его переговоров с Кисидой на саммите G7 в Хиросиме сообщали, что совокупный объем финансовой помощи, который Токио выделил Киеву, составляет $7,6 млрд.