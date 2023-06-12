Реклама
Прямой эфир
Армия
В ДНР заявили о подготовке ВСУ к удару под Угледаром и Авдеевкой
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Армия
Авиация ВС РФ нанесла удар по бригаде ВСУ в зоне спецоперации
Мир
В Германии 12 июня стартуют учения НАТО Air Defender
Мир
Япония заявила о продолжении оказания помощи Украине
Мир
В Пакистан прибыла первая в истории российская партия нефти
Армия
Экипаж Су-34 поразил боевую технику ВСУ на купянском направлении
Мир
В КНР заметили беспокойство Запада из-за провалов ВСУ
Мир
В Китае мошенники за €39 тыс. пообещали организовать вечер с Месси
Мир
Президент Туркмении поздравил руководство и народ РФ с Днем России
Мир
В Англии случайно нашли останки пропавшего 56 лет назад мужчины
Мир
Месси задержали на два часа в аэропорту Пекина из-за паспорта

Япония заявила о продолжении оказания помощи Украине

Кисида: Токио продолжит помогать Киеву в разминировании, разборе завалов и восстановлении
0
Фото: Global Look Press/Stanislav Kogiku
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Япония продолжит оказывать помощь Украине в разминировании и разборе завалов, также Токио поставит различное оборонное снаряжение. Об этом 12 июня заявил премьер-министр страны Фумио Кисида на слушаниях в парламенте.

По его словам, Япония уже заявила об оказании помощи Украине в размере $7,6 млрд.

«На днях силами государства и частных компаний мы для ускорения экономического восстановления Украины создали Совет по подготовке продвижения экономического восстановления Украины. С помощью этого совета мы решительно настроены оказывать помощь, соответствующую нуждам Украины», — сказал Кисида во время слушаний в парламенте.

Как отметил премьер-министр, страна будет использовать свои опыт и знания в таких областях как разминирование, разбор завалов, восстановление жизнеобеспечения, в том числе в области энергетики, сельское хозяйство, укрепление управления демократическими процессами.

Кисида заявил, что Япония намерена оказывать «детальную помощь в различных областях, включая предоставление техники».

Премьера показ: для чего Фумио Кисида прибыл на Украину
И какие соображения толкают его активничать на антироссийском фронте

Ранее, 9 июня, посол Японии Тоёхиса Кодзуки был вызван в МИД РФ в связи с решением Токио о начале поставок военной техники на Украину. Как подчеркнули российские дипломаты, администрация премьер-министра Японии Фумио Кисиды, решив поставлять оружие Украине, должна быть готова разделить ответственность за гибель мирного населения, в том числе в приграничных областях России.

О решении Японии передать Украине 100 единиц военной техники стало известно 24 мая после встречи посла Украины Сергея Корсунского и японского главы минобороны Тоширо Ино. Отмечалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат вездеходы, погрузочные машины и грузовики. Также силам ВСУ передадут 30 тыс. продовольственных пайков.

2 июня агентство Reuters сообщило, что, несмотря на запрет экспорта военных товаров из Японии, США нашли способ, как наладить поставки тротила для 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, которые Вашингтон намерен поставлять Киеву.

Отмечалось, что официальный Токио во время встречи с американским министром обороны Ллойдом Остином заявил, что разрешит продажу промышленного тротила, поскольку взрывчатое вещество предназначено не только для военного использования, сообщил источник.

21 мая в офисе президента Украины Владимира Зеленского по итогам его переговоров с Кисидой на саммите G7 в Хиросиме сообщали, что совокупный объем финансовой помощи, который Токио выделил Киеву, составляет $7,6 млрд.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023