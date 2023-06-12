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Сборная Уругвая впервые выиграла молодежный чемпионат мира по футболу

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Фото: REUTERS/Agustin Marcarian
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Спортсмены из Уругвая 11 июня обыграли итальянцев в финальном матче молодежного чемпионата мира по футболу.

Встреча прошла в Аргентине и завершилась со счетом 1:0. Единственный гол на 86-й минуте забил Лусиано Родригес.

Отмечается, что сборная Уругвая впервые в истории стала чемпионом мира по футболу среди молодежных команд. Ранее уругвайские футболисты дважды получали титул вице-чемпионов — в 1997 и 2013 годах.

Молодежный Кубок мира ФИФА проводится раз в два года. Принимать участие в нем могут лишь команды, состоящие из игроков не старше 20 лет. Рекорд по количеству побед в данном соревновании на сегодняшний день принадлежит Аргентине — в их активе шесть трофеев.

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Ранее, 1 июня, юношеская сборная РФ со счетом 2:1 обыграла соперников из бразильского клуба «Коринтианс» на Кубке БРИКС.

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