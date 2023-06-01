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Юношеская сборная РФ обыграла соперников из «Коринтианс» на Кубке БРИКС

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Фото: РФС
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Юношеская сборная России обыграла футбольный клуб «Кориантианс» в рамках игр за Кубок БРИКС в Бразилии. Матч состоялся 31 мая в Сан-Паулу и завершился со счетом 2:1 в пользу россиян. О том, как проходила игра, «Известиям» рассказали старший тренер Денис Первушин и автор второго, победного, мяча в ворота соперников Андрей Ивлев.

«Эта игра получилась самой напряженной. Из всех трех команд, с кем мы играли, у этой команды — очень приличный уровень, технически хорошо подготовлены, очень квалифицированы, физически хорошо готовы. Что касается игры, то мы забили достаточно быстрый гол, имели преимущество», — рассказал Первушин.

По его словам, ротация игроков, возможно, привела к тому, что россияне пропустили единственный гол в свои ворота. Но на последней минуте футболисты проявили характер и смогли забить соперникам второй мяч, решивший исход матча.

Первый гол в ворота бразильцев забил Максим Майоров. Второй — победный — Андрей Ивлев, который назвал игру очень напряженной в течение всех 80 минут.

«Соперник очень достойный — борьба, сопротивление, моменты опасные. По первым минутам сложилось всё очень тяжело. Мы вели счет 1:0, «Коритианс» переломили ход игры, и счет стал 1:1. Напоследок сложился момент — защитник плохо принял мяч, я его подхватил, убежал и попал, конечно», — сказал он.

Футболист признался, что сейчас главная задача — отдохнуть перед новыми играми, одна из которых — за выход в полуфинал.

«Сейчас надо восстановиться и побеждать», — заключил он.

Кубок БРИКС по футболу проходит с 27 мая по 2 июня среди юношей до 17 лет. Кроме сборной РФ в нем принимают участие футболисты петербургского «Зенита» и шести бразильских команд: «Атлетико Жувентус», «Коринтианс», «Насьональ», «Сантос», «Палмейрас« и «Фламенго».

11 мая министр спорта и молодежной политики Индонезии Дито Ариотеджо на встрече в Джакарте с российским послом в стране Людмилой Воробьевой заявил, что сборная России по футболу планирует провести товарищеский матч с командой Индонезии. Ариотеджо выразил надежду, что этот матч состоится, потому что подобную встречу поприветствует «всё любящее футбол сообщество».

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