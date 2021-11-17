Блестящий резерв: наша молодёжка обыграла лидера группы

Игроки молодёжной сборной России победили Испанию (1:0) в домашнем отборочном матче чемпионата Европы 2023 года и показали более качественный футбол, чем национальная команда двумя днями ранее на финише отбора к чемпионату мира-2022 в гостевой игре с Хорватией (0:1). 16 ноября на «Арене Химки» подопечные Михаила Галактионова обыграли лидера своей группы При этом встреча прошла при подавляющем территориальном преимуществе россиян, а во втором тайме они не использовали ряд отличных моментов для взятия ворот, чтобы победить более крупно.

Везде поспел

Матч проходил всего через два дня после обидного поражения взрослой сборной от Хорватии, в результате которого мы упустили первое место в своей группе и прямое попадание на чемпионат мира в Катаре. Теперь, чтобы попасть туда, подопечным Валерия Карпина надо в марте побеждать в стыковых матчах.

Сам Карпин вместе со своими ассистентами Николаем Писаревым и Виктором Онопко приехал в Химки посмотреть игру. Возможно, как раз в Подмосковье Карпин увидел то, чего хотел от своих футболистов в Сплите. Матч молодёжки с Испанией открывал второй круг отборочного турнира. По итогам первого мы выиграли четыре из пяти матчей, проиграв лишь на выезде. Испанцам — 1:4.

Чтобы бороться с ними за первое место, надо было побеждать во вторник. Впрочем, победа увеличивала шансы России пройти на Евро и со второй строчки. Дело в том, что в финальную часть континентального первенства, которое пройдёт в Грузии и Румынии, напрямую попадают победители девяти групп, а также одна из команд со второго места, набравшая больше всех очков. Остальные восемь вторых мест разыграют путёвки на чемпионат Европы по итогам стыковых матчей.

Молодёжная сборная России во время прошедшего сбора имела свои кадровые вопросы. В узких кругах вызвал скандал странный эпизод с запасным вратарём Станиславом Агкацевым из «Краснодара». В пятницу он был на скамейке запасных в проходившей в Химках игре со Словакией (4:0).

А в субботу внезапно отыграл в этом же городе, только на другом стадионе под названием «Родина» выездную встречу чемпионата России среди команд ФНЛ-1, где местный «Олимп-Долгопрудный» проиграл «Краснодару-2» (0:1), за который выступал Агкацев. Позже он вернулся в расположение молодёжки, но инцидент вызвал большие вопросы, так как в международной практике трудно припомнить истории, когда посреди подготовительного периода сборной игрок срывался в клуб.

Позже в телеграм-канале журналиста Ивана Карпова был опубликован комментарий, что всё было сделано в соответствии с регламентом, и «Краснодар» забирал Агкацева с одобрения РФС. Перед матчем с Испанией корреспондет «Известий» встретил около «Арены Химки» генерального секретаря РФС Александра Алаева, но он отказался что-либо комментировать.

А Агкацев оказался вне заявки на матч. Как и в предыдущих трёх играх, основным вратарём был выбран Максим Бориско из калининградской «Балтики».

Матч взрослой сборной России против Хорватии удручал статистикой ударов в створ ворот, которых было ноль, а также разгромным превосходством соперника в проценте владения мячом. Наша молодёжка после первого тайма превосходила Испанию 11:2 по общему числу ударов и 4:1 по ударам в створ ворот. Визуально с трибуны тоже казалось, что она имеет территориальное преимущество. Правда, до завершающих ударов дело не доходило. Наши футболисты получали мяч в чужой штрафной в хорошей позиции, но медлили или плохо обрабатывали мяч. У испанцев единственный удар в створ в первом тайме получился опаснее, но это был лишь редкий эпизод, когда соперник что-то создал впереди.

И немцев тоже

А после перерыва у сборной России стали появляться реальные голевые моменты. На 48-й минуте после серии пасов и отскоков Даниил Хлусевич опасно бил в угол, но вратарь гостей отбил. Вскоре Гамид Агаларов вышел один на один, перебросил голкипера, но попал в перекладину. Казалось, что такое невезение может плохо закончиться нелогичным голом в ворота России. Но через минуту Галактионов удачно заменил Агаларова на Константина Тюкавина, который на 60-й минуте довёл дело до логического завершения, после передачи Данилы Пруцева зряче пробил в нижний угол и открыл счёт.

После этого Россия неожиданно начала играть в стиле старших товарищей, слишком прижавшись к воротам. И лишь брак в игре испанцев не позволил им сравнять. Но очень быстро наши стали более надёжно действовать сзади и иногда опасно контратаковать. Футбол уже был не такой доминирующий в исполнении хозяев, но они вполне уверенно довели дело до победы.

— Мы не боялись, потому что верим в свои силы и знаем, что любому сопернику можем доставить неудобство, и что у нас очень хорошая команда, — сказал «Известиям» полузащитник испанского «Леванте» и молодёжной сборной России Эдгар Севикян. — Я думаю, что мы выполнили весь план тренерского штаба, поэтому добились такого результата и сыграли лучше испанцев. Они ничего такого опасного нам не сделали. Мы действовали очень уверенно и рады победе над таким принципиальным соперником.

Россия сравнялась по очкам с Испанией, но уступает ей по дополнительным показателям. От ближайших преследователей — Словакии и Северной Ирландии мы оторвались на три балла. В марте наши сыграют в гостях с Мальтой и Северной Ирландией.

Успехи российских сборных во вторник не ограничились триумфом молодёжки, за которую выступают футболисты не старше 21 года. В этот же день разгромной победой над Фарерскими островами (5:0) завершила отборочный раунд чемпионата Европы-2022 юниорская сборная России для игроков не старше 19 лет. Правда, выход в элитный раунд она себе обеспечила ещё в субботу, когда обыграла крайне сильную по составу сборную Германии (3:1), закрепив свой стартовый успех во встрече с Грецией (1:0).