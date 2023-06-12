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В Москве количество студий за год выросло в 1,5 раза

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Рекордный рост объемов предложения в новостройках Москвы наблюдался в малоформатных квартирах. Количество студий увеличилось на 50,2%, с 3,6 тыс. лотов в прошлом году до 5,4 тыс. лотов в этом, сообщили «Известиям» аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости».

По данным экспертов, объем предложения однокомнатных квартир вырос на 48,4%, с 1,5 тыс. до 2,3 тыс. и двухкомнатных квартир евроформата — на 45,6%, с 4,7 тыс. до 6,8 тыс.

«Застройщики активно выводили в реализацию мелкие форматы квартир, чтобы минимизировать бюджет и поддержать спрос», — пояснили специалисты.

Количество более крупных семейных форматов квартир тоже увеличилось: объем предложения трехкомнатных квартир евроформата вырос на 21,4%, с 4 тыс. до 4,9 тыс., добавили эксперты.

В целом в мае 2023 года совокупный объем предложения в комфорт-классе на первичном рынке жилья в старых границах столицы составил 1,2 млн кв. м (+5,8% за месяц, +33,7% за год) и 25,2 тыс. лотов (+4,2% за месяц, +38,3% за год), сообщили аналитики.

«Две трети предложения (69,7% лотов) приходится на три типа квартир: двухкомнатные квартиры евроформата — 27,7%, студии — 22% и трехкомнатные квартиры евроформата — 20,1%. Средняя площадь экспозиции составила 46,5 кв. м (+1,6% за месяц, –3,6% за год)», — добавили в компании.

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Ранее, 8 июня, аналитики компании «Метриум» рассказали «Известиям», что за год студии в новостройках в старых границах Москвы в среднем подешевели на 9%. Стоимость этого формата сократилась больше, чем других. Отмечается, что в мае этого года средняя цена такого жилья, за исключением элитных комплексов, составила 8,5 млн рублей.

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