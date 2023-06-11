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AFP сообщило о потере большей части БМП Bradley украинскими боевиками

AFP: украинские солдаты заявили, что лишились большей части Bradley при наступлении
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Фото: TASS/Zuma
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились большей части БМП (боевая машина пехоты) Bradley при контрнаступлении на запорожском направлении. Об этом украинские боевики рассказали в воскресенье, 11 июня, агентству AFP.

«Группа украинских солдат <…> заявили <…>, что они потеряли большую часть Bradley», — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что шесть машин из девяти были подбиты, а целой осталась только одна БМП.

Также при ответе на вопрос об итогах наступления, один из солдат сомкнул указательный и большой пальцы, чтобы продемонстрировать отсутствие значимых достижений.

Состав наступления: ВФУ ввели в действие свои стратегические резервы
Их хватит на пять-шесть дней атак, после чего противнику придется перейти к глухой обороне, предполагают эксперты

10 июня украинский президент Владимир Зеленский подтвердил начало контрнаступления. Он заверил, что последствия «все будем ощущать».

Накануне президент России Владимир Путин, общаясь с журналистами, подтвердил начало контрнаступления ВСУ. При этом он отметил, что за пять дней наступательных действий противник не достиг поставленных задач ни на одном из участков боевых действий.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

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