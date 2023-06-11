Минобороны сообщило о возвращении 94 российских военных с подконтрольной Киеву территории

Российской стороне из плена националистов Украины удалось спасти 94 бойцов РФ, заявили в воскресенье, 11 июня, в Министерстве обороны России. В ведомстве сделали акцент на том, что военнослужащим «грозила смертельная опасность».

Освобожденные будут доставлены в Москву на военно-транспортных бортах, там они пройдут лечение и будут реабилитироваться. В настоящее время медики оказывают военным всю необходимую помощь, также с ними работают психологи.

Ранее, 26 апреля, из украинского плена вернулись 40 российских военнопленных.

До этого, 9 апреля, в Минобороны сообщили о возвращении 106 пленных. Они также были доставлены самолетами в Москву для прохождения необходимого курса лечения.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.