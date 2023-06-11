В Петербурге под классическую музыку развели Дворцовый мост

Дворцовый мост развели под музыку перед Днем России. Сотни людей собрались на набережной, чтобы увидеть шоу. Зрители услышали знаменитые балетные композиции, передает телеканал «Известия». Прозвучали известные произведения «Могучей кучки». Звуковое шоу «Поющие мосты» повторится в ночь на 12 июня.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.