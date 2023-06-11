В Госдуме хотят обеспечить охраной школы в малых городах

Школы в малых городах хотят обеспечить охраной. Инициативу подготовил комитет Госдумы РФ по безопасности. Сейчас охраняются школы в местах с населением более 100 тыс. человек, передает телеканал «Известия». Депутаты предлагают обезопасить детей и на отдаленных территориях. Сейчас в нашей стране около 24 тыс. сельских школ. В таких учреждениях фактически нет профессиональной охраны. Комитет Госдумы по безопасности направил инициативу правительству.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.