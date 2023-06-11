Экс-президента Киргизии заочно приговорили к 10 годам лишения свободы за коррупцию

Бывший президент Киргизии Курманбек Бакиев, занимавший пост с 2005 по 2010 год, заочно приговорен к 10 годам лишения свободы по делу о коррупции на золоторудном месторождении Кумтор. Об этом в воскресенье, 11 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Верховного суда Киргизии.

«Решением суда Курманбек Бакиев признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать государственные должности в течение трех лет», — заявили в пресс-службе.

Согласно сообщению, уголовное дело касается коррупции на месторождении Кумтор, а его фигурантами выступают несколько бывших чиновников и младший сын экс-президента Максим Бакиев, которого суд приговорил к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Курманбек Бакиев был свергнут в апреле 2010 года и покинул республику. На родине экс-президент приговорен к 30 годам заключения с конфискацией имущества.

Ранее, 6 июня, в Киргизии было задержано более 30 подозреваемых в подготовке государственного переворота. Сообщалось, что всего в группу заговорщиков входило более 100 человек.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что сообщения о попытке государственного переворота в Киргизии можно охарактеризовать как тревожные. Он отметил, что Москва «внимательно всё отслеживает».

В свою очередь политолог Аждар Куртов заявил в беседе с «Известиями», что государственный переворот в какой-то степени политическая традиция для Киргизии, но в настоящее время он маловероятен.