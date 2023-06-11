Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Ростове-на-Дону произошел пожар на территории завода «Ростсельмаш»
Мир
В Польше заявили о своей непричастности к взрывам на «Северных потоках»
Общество
Путин поздравил «Народный фронт» с десятилетием
Общество
Сальдо сообщил о снижении уровня воды в пострадавших районах Херсонской области
Армия
Сапер ВС РФ рассказал о посланиях на минах от мобилизованных инженеров ВСУ
Армия
Шойгу вручил госнаграды участникам СВО
Мир
В Черногории открылись избирательные участки на досрочных выборах в парламент
Общество
В Госдуме предложили запретить продажу кладовок в жилых домах под склады
Мир
В США заявили о больших потерях у ВСУ в Запорожской области
Мир
В США заявили о неэффективности санкций против других стран
Мир
В МЧС Казахстана заявили об участии 1,5 тыс. человек в тушении пожаров
Общество
Эксперт назвал способ удалить номер телефона из базы спамеров

Дочь распылившей перцовку в Мариинском театре женщины поместили в приют

0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Санкт-Петербурге дочь женщины, которая распылила перцовый баллончик во время балета «Лебединое озеро» в Мариинском театре, отправили в приют. Об этом 11 июня сообщил источник «Известий».

«17-летняя девушка находится в социальном приюте», — рассказал собеседник, уточнив, что сама женщина была задержана.

Как уточнил источник,10 июня мать и дочь снимали балет «Лебединое озеро» на мобильные телефоны, несмотря на то что в театре это запрещено. Женщинам сделали замечание другие зрители, но они продолжили съемку.

Египетский заход: в Мариинский театр вернулась «Дочь фараона»
На сцене — пальмы, сфинксы, царь зверей и много танцев

Когда их действия попытались пресечь, мать достала перцовый баллончик и распылила его в зрительном зале. Из-за этого людей вывели из здания, в зале включили вентиляцию для проветривания. Однако даже стоявшие на сцене балерины успели надышаться едким газом, указал источник.

Кроме того, по данным пресс-службы театра, три человека обратились за медицинской помощью, госпитализация никому не потребовалась.

На женщину составили административный протокол о мелком хулиганстве, сообщает 78.ru.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023