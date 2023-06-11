Дочь распылившей перцовку в Мариинском театре женщины поместили в приют

В Санкт-Петербурге дочь женщины, которая распылила перцовый баллончик во время балета «Лебединое озеро» в Мариинском театре, отправили в приют. Об этом 11 июня сообщил источник «Известий».



«17-летняя девушка находится в социальном приюте», — рассказал собеседник, уточнив, что сама женщина была задержана.



Как уточнил источник,10 июня мать и дочь снимали балет «Лебединое озеро» на мобильные телефоны, несмотря на то что в театре это запрещено. Женщинам сделали замечание другие зрители, но они продолжили съемку.

Когда их действия попытались пресечь, мать достала перцовый баллончик и распылила его в зрительном зале. Из-за этого людей вывели из здания, в зале включили вентиляцию для проветривания. Однако даже стоявшие на сцене балерины успели надышаться едким газом, указал источник.

Кроме того, по данным пресс-службы театра, три человека обратились за медицинской помощью, госпитализация никому не потребовалась.



На женщину составили административный протокол о мелком хулиганстве, сообщает 78.ru.