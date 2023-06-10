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Трое пострадали из-за распыленной перцовки в Мариинском театре

Во время спектакля в Мариинском театре распылили перцовку, пострадали три человека
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Фото: соцсети
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В Санкт-Петербурге зрителей эвакуировали из Мариинского театра во время балета «Лебединое озеро». Как сообщил 10 июня «Известиям» источник, причиной тому стал распыленный перцовый баллончик.

Собеседник рассказал, что перцовку распылил один из гостей в середине первого акта.

В пресс-службе театра в ответ на запрос «Известий» подтвердили срыв постановки.

«Одна из зрительниц в результате личного конфликта с другими зрителями распылила перцовый баллончик. <...> Во время перерыва в зале была включена дополнительная усиленная вентиляция, после чего показ спектакля продолжился», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, три человека обратились за медицинской помощью, госпитализация никому не потребовалась.

«Со зрительницей разбираются сотрудники полиции. Также в театре проводится служебная проверка о том, как зрительница смогла пронести перцовый баллончик в здание театра», — добавили в театре.

В конце мая столичный таксист распылил газ в окно посигналившему ему водителю.

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