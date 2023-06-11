Минобороны показало кадры уничтожения экипажами Ка-52 бронетехники ВСУ

Министерство обороны России в воскресенье, 11 июня, опубликовало видео уничтожения боевой бронированной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении.

Ликвидацию украинской техники осуществляли экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52.

На кадрах запечатлено, как военные нацеливаются на бронетехнику противника и наносят по ней удары управляемыми ракетами. Все три единицы техники были уничтожены вместе с экипажами, уточнили в Минобороны.

Ранее, 10 июня, МО РФ опубликовали кадры уничтожения «Аллигаторами» колонны бронетехники западного производства на запорожском направлении.

9 июня, командующий группировкой ВС РФ на запорожском направлении Александр Романчук рассказал, что ВСУ не смогли внезапно атаковать российскую армию. Первые крупные потери украинские силы понесли при попытке преодоления минного поля, где они тут же потеряли четыре танка. После этого в работу включились российские расчеты ракетных комплексов.

Также в пятницу Романчук сообщил, что танковая колонна ВСУ пыталась пройти в направлении российских позиций на запорожском направлении, однако атака была успешно отражена.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.