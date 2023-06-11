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Румыния отозвала посла из Кении после его сравнения африканцев с обезьянами

Adevărul: румынского посла Цигэу отозвали из Кении после его слов об африканцах и обезьянах
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Фото: соцсети
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Румынского посла в Кении Драгоша Виорела Цигэу обвинили в расизме и отозвали из страны после того, как он сравнил африканцев с обезьянами. Об этом в воскресенье, 11 июня, пишет издание Adevărul.

«Посол Румынии в Кении был отозван в страну после масштабного дипломатического скандала, сейчас министерство иностранных дел инициировало процедуру его отставки с занимаемой должности», — говорится в сообщении.

По информации издания, инцидент произошел на встрече с группой восточноевропейских дипломатов в отделении ООН в Найроби. Цигэу увидел неподалеку обезьяну и сказал: «Африканская группа присоединилась к нам».

Высказывание спровоцировало споры в дипломатическом сообществе и было воспринято как расистское. Африканская сторона призвала принять меры по урегулированию инцидентов, способных подорвать дипломатические отношения и закреплять стереотипы или предубеждения.

Издание уточнило, что о ситуации стало известно только сейчас, хотя произошла она еще в середине апреля.

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