Румыния отозвала посла из Кении после его сравнения африканцев с обезьянами
Румынского посла в Кении Драгоша Виорела Цигэу обвинили в расизме и отозвали из страны после того, как он сравнил африканцев с обезьянами. Об этом в воскресенье, 11 июня, пишет издание Adevărul.
«Посол Румынии в Кении был отозван в страну после масштабного дипломатического скандала, сейчас министерство иностранных дел инициировало процедуру его отставки с занимаемой должности», — говорится в сообщении.
По информации издания, инцидент произошел на встрече с группой восточноевропейских дипломатов в отделении ООН в Найроби. Цигэу увидел неподалеку обезьяну и сказал: «Африканская группа присоединилась к нам».
Высказывание спровоцировало споры в дипломатическом сообществе и было воспринято как расистское. Африканская сторона призвала принять меры по урегулированию инцидентов, способных подорвать дипломатические отношения и закреплять стереотипы или предубеждения.
Издание уточнило, что о ситуации стало известно только сейчас, хотя произошла она еще в середине апреля.
Ранее, в марте, американцы раскритиковали президента США Джо Байдена за неуместную шутку на мероприятии в честь «месяца афроамериканской истории» в Белом доме. Глава государства во время выступления сказал: «Может, я и белый парень, но не дурак». Данное высказывание посчитали оскорбительным, Байдена уличили в двойных стандартах.