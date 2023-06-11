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Саперы ВС РФ заявили о массовом использовании ВСУ зарубежных мин

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Фото: Global Look Press/Kaniuka Ruslan
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) массово используют взрывчатку иностранного производства на южнодонецком направлении спецоперации. Об этом в воскресенье, 11 июня, заявил начальник инженерной службы полка группировки «Юг» с позывным Кирпич.

«Тяжело, когда воюешь против всего [западного] мира. В разных странах разные мины и характеристики разные. Часто я встречал датчики от фирм Siemens и Bosch, очень часто. <…> Очень много мин-сюрпризов», — поделился он.

По словам бойца, в последнее время работа военных инженеров стала на порядок труднее — не только из-за большого разнообразия взрывных устройств, но еще и из-за активизации наблюдателей ВСУ, которые открывают огонь при попытке зайти на минное поле.

Тем не менее служащие ВС РФ адаптируются к любым условиям. Так, сапер с позывным Муха рассказал, что большинство зарубежных мин уже не удивляет его сослуживцев, а напротив, помогает совершенствовать профессиональные навыки.

Кирпич отметил, что каждый из его подчиненных заслуживает медаль «За отвагу» и орден Мужества за успешное выполнение всех поставленных задач.

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Ранее, 2 июня, корреспондент «Известий» Ярослав Богат сообщил, что в течение двух недель российские военные инженеры нашли и уничтожили около 400 боеприпасов различного типа в Луганской Народной Республике (ЛНР).

До этого, 30 мая, Минобороны показало работу саперов-десантников. Расчет установки разминирования УР-77 «Метеорит» ВДВ получил задачу проделать проход в минно-взрывных заграждениях противника, а также уничтожить личный состав ВСУ в обнаруженном опорном пункте.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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