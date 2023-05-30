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Саперы-десантники рассказали о работе установки разминирования УР-77 «Метеорит»
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Саперы-десантники рассказали о работе установки разминирования УР-77 «Метеорит»

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Фото: Министерство обороны РФ
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Расчет установки разминирования УР-77 «Метеорит» ВДВ получил задачу проделать проход в минно-взрывных заграждениях противника, а также уничтожить личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) в обнаруженном опорном пункте. Минобороны 30 мая показало работу саперов-десантников.

«Данный образец техники предназначен для разминирования и проделывания проходов в минно-взрывных ограждениях. Устроена на базе МТ-ЛБу (многоцелевой транспортер легкий бронированный. — Ред.), что значит удлиненный, имеет два заряда по 96 м плюс тормозные канаты. Подача заряда на минное поле составляет до 500 м. Перед запуском производится инженерная разведка, оператору указываются границы минного поля, чтобы отрегулировать подачу снаряда тормозными канатами», — рассказал командир инженерно-саперной роты с позывным Сигара.

Экипаж орудия составляют два человека — механик-водитель и оператор. Сигара добавил, что техника бережет человеческие жизни, так как теперь саперу не нужно идти на минное поле, эту задачу выполняет машина. К тому же тепловизоры делают работу сапера вдвое опаснее. Особенно ночью, когда раньше саперы обезвреживали мины, пользуясь темнотой, а теперь тепловизоры выдают в темноте сильнее, чем днем. Такие орудия, как УР-77, спасают и от мин, и от вражеской пули.

По словам механика-водителя установки УР-77 с позывным Гром, задачи выполняются исправно. Иногда бывает, после ударов по целям прилетает вражеская отдача.

«Поднимается адреналин, давлю на педаль, и уезжаем. Но сначала всегда едем на разведку, смотрим место, с которого будем стрелять, потом выходим на место, уже и прикрытие работает — поднимаются квадрокоптеры. Встаем на точку, отстрел, а сразу после второго выстрела — сразу на разворот и уходим», — пояснил Гром.

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22 мая военкор «Известий» Станислав Григорьев показал курс подготовки саперов ВС РФ. Занятия проводят опытные бойцы. Каждый показывает, на что способен, имея в руках всего лишь кусачки, складной нож и щуп.

13 мая саперы Центрального военного округа в рамках специальной операции провели работы по зачистке местности от взрывоопасных предметов и веществ. Военные инженеры ежедневно отыскивают и ликвидируют различные виды взрывчатки на освобожденных территориях. Поскольку задач очень много, в приоритете у специалистов наиболее используемые участки.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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