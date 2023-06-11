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Первые экипажи РОС будут состоять из двух космонавтов

ЦПК: первые экипажи Российской орбитальной станции будут состоять из двух космонавтов
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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
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В Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина (ЦПК) 11 июня сообщили, что экипаж перспективной Российской орбитальной станции (РОС) первое время будет включать двух космонавтов.

«Экипаж РОС на начальном этапе будет состоять из двух космонавтов. Это означает, что на РОС каждый член экипажа будет иметь более широкий набор обязанностей и областей ответственности, чем на МКС. Это соответствующим образом отразится и на подготовке космонавтов», — приводит заявление ЦПК ТАСС.

Пресс-служба ЦПК отметила, что транспортировка космонавтов на станцию и обратно будет осуществляться при помощи пилотируемых транспортных кораблей нового поколения, к полетам на которых их будут готовить во время тренировок.

Планируется провести на РОС отработку ключевых технологий для будущих космических полетов, в том числе на Луну и Марс. Также особое внимание будет уделяться радиационной защите экипажа и оборудования.

Помимо этого, на РОС планируется отработка приборов, перспективных технологий, новых компонентов, систем и прототипов оборудования в условиях космического полета. Эти задачи определяют подготовку космонавтов в ЦПК по новым космическим программам.

Как уточнили в пресс-службе центра, сейчас идет эскизное проектирование РОС. Предположительно, оно будет завершено летом 2023 года.

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Ранее, 9 июня, пресс-служба ЦПК рассказала, что программа, по которой космонавты будут готовиться к полетам на РОС, будет разработана к 2025 году. Планируется внедрять видеоуроки, 3D-модели будущих космических кораблей, аддитивные технологии, робототехнические системы и контроль среды обитания.

Накануне в ЦПК сообщили, что первый отбор космонавтов для полетов на РОС планируется провести в 2023–2024 годах. В полетах на новую станцию также примут участие действующие космонавты «Роскосмоса».

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