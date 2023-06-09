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Программа подготовки космонавтов к полетам на РОС будет готова к 2025 году
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Программа подготовки космонавтов к полетам на РОС будет готова к 2025 году

ЦПК: программа подготовки космонавтов к полетам на РОС будет разработана к 2025 году
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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Программа, по которой космонавты будут готовиться к полетам на перспективную Российскую орбитальную станцию (РОС), будет разработана к 2025 году. Об этом 9 июня сообщает пресс-служба Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК).

«На основе принятой концепции подготовки космонавтов по РОС будет разработана программа подготовки космонавтов по РОС, включающая 12–15 видов подготовки. К 2025 году планируется завершить разработку программы», — приводит заявление ЦПК ТАСС.

Уточняется, что ЦПК уже проводит научные исследования по подготовке космонавтов для РОС. Подготовка будет основываться на накопленном опыте, хотя, в целом, будет похожа на тренировки перед отправкой на МКС. Как отметили в ЦПК, МКС и РОС отличаются наклонением орбиты, высотой полета, составом модулей и бортовых систем.

В процесс подготовки космонавтов планируется внедрять видеоуроки, 3D-модели будущих космических кораблей, аддитивные технологии, робототехнические системы и контроль среды обитания.

«На данный момент на МКС ремонтно-восстановительные работы выполняются поблочно. После запуска РОС при выполнении различного рода ремонтных работ, в том числе и различных КА (космических аппаратов. — Ред.) на орбите, предполагается, что некоторые элементы придется изготавливать и тестировать на борту РОС. Всему этому необходимо будет обучать космонавтов», — рассказали в пресс-службе.

Кроме того, ожидаются изменения в подготовке к проведению научно-прикладных исследований на борту РОС.

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Накануне в ЦПК сообщили, что первый отбор космонавтов для полетов на РОС планируется провести в 2023–2024 годах. В полетах на новую станцию также примут участие действующие космонавты Роскосмоса.

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