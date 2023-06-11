Эрдоган заявил об успешном проведении финала Лиги чемпионов в Стамбуле

Финальный матч Лиги чемпионов УЕФА в Стамбуле прошел успешно и без проблем. Об этом в субботу, 10 июня, написал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем аккаунте в Twitter.

«Я хотел бы поздравить команду «Манчестер Сити» с победой в финале Лиги чемпионов, одного из крупнейших спортивных событий мира», — рассказал он.



Кроме того, город, в котором состоялся финал, Эрдоган назвал «зеницей ока» и «колыбелью цивилизаций».



Также турецкий лидер подтвердил гостеприимство страны и поблагодарил организаторов за успешное проведение мероприятия.

Ранее в этот день стало известно, что английский ФК «Манчестер Сити» обыграл итальянский «Интер» и впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов. Матч завершился со счетом 1:0. Единственный гол забил на 68-й минуте испанский полузащитник Родри.



Это второй еврокубок на счету «Манчестер Сити». В 1970 году команда выиграла Кубок обладателей кубков.