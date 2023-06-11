Врач напомнила о норме употребления воды в жару

Врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала о норме употребления воды в жару.

В беседе с RT она отметила, что при потере 2% жидкости человек чувствует жажду, а при потере 5% начинается обезвоживание.

При обезвоживании человек ощущает сухость во рту, отсутствие слюны, слабость и ухудшение самочувствия. Также, по словам врача, моча становится более концентрированной и приобретает темно-желтый оттенок.

В жару риск обезвоживания возрастает. Для утоления жажды Кашух порекомендовала пить именно обычную чистую воду комнатной температуры. По классической формуле потребности организма в воде на 1 кг массы тела в сутки должно приходиться 30–40 мл жидкости. Однако нормы употребления жидкости индивидуальны. Ориентироваться стоит прежде всего на самочувствие и желание.

«В жару употребление воды рекомендуют увеличить до 70–80 мл на 1 кг и даже до 100 мл, если человек испытывает физические нагрузки. Об этих рекомендациях стоит помнить, но выпивать положенные литры через силу, если ощущения жажды и признаков нехватки жидкости нет, не стоит», — порекомендовала врач.

Также Кашух рассказала, что наряду с водой в жару можно употреблять минералку и изотоники, так как они помогают восполнить минеральные вещества, которые человек теряет с потом. Помимо того, стоит пить свежевыжатые соки, разбавленные водой, домашние компоты, морсы, лимонады, зеленый чай.

Ранее, 7 июня, врач-диетолог, д.м.н. Марият Мухина назвала талую воду лучшей для утоления жажды. Вода в таком случае становится структурированной, как во фруктах и овощах. Она напомнила, что норма для женщин составляет 30 мл на 1 кг веса, а для мужчин — 35 мл. Если же выпить больше, возникнет риск нарушений в работе почек.