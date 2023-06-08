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Диетолог посоветовала утолять жажду талой водой

Диетолог Мухина назвала талую воду лучшей для утоления жажды
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Фото: Global Look Press/ZB/Monika Skolimowska
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Врач-диетолог, д.м.н. Марият Мухина назвала талую воду лучшей для утоления жажды.

В беседе с «Москвой 24» в среду, 7 июня, специалист объяснила, что лучшей для питья водой является та, которую заморозили, а потом она растаяла. Вода в таком случае становится структурированной, как во фруктах и овощах.

Диетолог предупредила, что важно соблюдать меру, поскольку избыток любой воды может быть вреден для здоровья, пишет RT.

Она напомнила, что норма для женщин составляет 30 мл на 1 кг веса, а для мужчин — 35 мл. Если же выпить больше, возникнет риск нарушений в работе почек, пишет сайт aif.ru.

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Также 7 июня терапевт Оксана Пивоварова посоветовала больше пить в жару и ограничить физические нагрузки. По ее словам, не стоит в жаркую погоду пить горячие напитки, лучше всего делать выбор в пользу негазированной воды, а также включить в рацион нежирные молочные продукты, сообщает телеканал «360».

В сентябре прошлого года врач-диетолог Елена Тихомирова рассказала, что стакан воды натощак поможет взбодриться и восполнить водный баланс. Врач отметила, что замедленный метаболизм может привести к появлению лишнего веса, в то время как стакан воды натощак запускает все обменные процессы.

В 2021 году диетолог Юлия Чехонина развенчала миф о норме питья 2 л воды в день. По ее словам, индивидуальную норму жидкости можно рассчитать, умножив каждый килограмм нормальной массы тела на 35–40 мл, пишет НСН. Диетолог отметила, что чистой воды ежедневно следует выпивать не менее двух стаканов.

Ранее онколог-уролог Ярослав Потапов предупредил, что дефицит жидкости может стать одной из причин появления мочекаменной болезни. По его словам, в жаркую погоду следует увеличить потребление воды примерно в два раза. Но и в холодный сезон не стоит забывать о водном балансе организма, отмечает телеканал «Звезда».

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