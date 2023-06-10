Терапевт предостерег от повторного заваривания чайного пакетика

Если повторное использование чайных пакетиков не нанесет особого вреда организму, то их многократное применение создает риск кишечной инфекции. Об этом в субботу, 10 июня, рассказал терапевт и гастроэнтеролог филиала израильской клиники «Хадасса» в Сколково Андрей Якушев.

Как пояснил врач, без термической обработки в уже использованном пакетике чая разводятся бактерии, которые и могут стать причиной неприятных последствий — особенно при заваривании посредством термопотов, в которых содержится не кипяток, а горячая вода.

«Если в такую горячую воду положить чайный пакетик, уже изрядно «колонизированный» вредными микроорганизмами, то это будет уже не чай, а опасный для здоровья коктейль», — сказал Якушев «Газете.Ru».

Кроме того, он отметил потерю вкусовых качеств при многократном заваривании чая в пакетиках. Так, помимо концентрации чая заметно уменьшается и количество полезных витаминов и микроэлементов, содержащихся в напитке. Поэтому использовать чайные пакетики рекомендуется только один раз, добавил эксперт.

В конце мая главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал, сколько чашек чая можно выпивать в день. По словам врача, из-за содержащегося в чае кофеина чрезмерное его употребление может привести к бессоннице и повышению возбудимости. Поэтому оптимально употреблять до четырех чашек чая в сутки.