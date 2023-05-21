Врач назвал полезное для организма количество чашек чая в день

Оптимально употреблять до четырех чашек чая в день, чтобы напиток приносил пользу. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников в Международный день чая 21 мая.

«В умеренных дозах чай очень полезен, потому как содержит в себе танины, которые являются мощными антиоксидантами. Но если пить слишком много чая, то танин мешает усваиваться железу. Чтобы чай приносил организму только пользу, оптимально употреблять 3-4 чашки в день и не заменять им воду», — рассказал он в беседе с «РИА Новости».

При этом из-за содержащегося в чае кофеина, чрезмерное его употребление может привести к бессоннице и повышению возбудимости. Кроме того, напиток имеет мочегонный эффект.

Листья чая содержат в себе много различных микроэлементов, которые нужны организму, — это и антиоксиданты, и витамины, и минералы. К примеру, полифенолы, помогают предупредить развитие атеросклероза, сахарного диабета и гипертонической болезни.

Указывается, что важно правильно заваривать чай. Так, для черного чая необходима вода с температурой практически 100 градусов, а зеленый чай заваривается при 60–80 градусах.

«Повторное заваривание листовой заварки допускается — черный чай можно без вреда для здоровья заварить дважды, зеленый можно заварить 3–4 раза. Это не касается повторного использования пакетированного чая. Чайные пакетики можно заваривать только один раз», — пояснил он.

12 мая врач-диетолог кандидат медицинских наук Дарья Русакова заявила, что свежевыжатые соки содержат витамины и антиоксиданты, но в них мало пищевых волокон, что приводит к более быстрому всасыванию фруктовых сахаров. Она отметила, что соки из разных фруктов люди воспринимают по-разному.