Российские военные за сутки уничтожили ряд военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), включая четыре танка Leopard. Об этом заявил на брифинге в субботу, 10 июня, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он констатировал безуспешные попытки ВСУ вести наступательные действия на южнодонецком и запорожском направлениях, а также в районе Артемовска (украинское название — Бахмут).

Российские силы отразили атаки противника и нанесли поражение украинским колоннам бронетехники.

Так, по словам Конашенкова, на этих направлениях за сутки ВСУ потеряли до 300 боевиков, девять танков, из которых четыре Leopard, 11 боевых машин пехоты, в том числе пять американских Bradley, 14 боевых бронированных машин, шесть автомобилей, а также французскую САУ Cezar.

Ранее в этот день Минобороны показало кадры уничтоженных в зоне проведения специальной военной операции (СВО) танков и другой бронетехники ВСУ на южнодонецком направлении.

Также было показано, как экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 осуществили ликвидацию боевой бронированной техники украинских боевиков западного производства на запорожском направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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