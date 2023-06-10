В МО России сообщили, что за сутки уничтожено четыре танка Leopard ВСУ
Российские военные за сутки уничтожили ряд военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), включая четыре танка Leopard. Об этом заявил на брифинге в субботу, 10 июня, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Он констатировал безуспешные попытки ВСУ вести наступательные действия на южнодонецком и запорожском направлениях, а также в районе Артемовска (украинское название — Бахмут).
Российские силы отразили атаки противника и нанесли поражение украинским колоннам бронетехники.
Так, по словам Конашенкова, на этих направлениях за сутки ВСУ потеряли до 300 боевиков, девять танков, из которых четыре Leopard, 11 боевых машин пехоты, в том числе пять американских Bradley, 14 боевых бронированных машин, шесть автомобилей, а также французскую САУ Cezar.
Ранее в этот день Минобороны показало кадры уничтоженных в зоне проведения специальной военной операции (СВО) танков и другой бронетехники ВСУ на южнодонецком направлении.
Также было показано, как экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 осуществили ликвидацию боевой бронированной техники украинских боевиков западного производства на запорожском направлении.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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