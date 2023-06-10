Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД РФ выразил разочарование решением Международного суда ООН по иску Киева о геноциде
Мир
Путин выразил соболезнования Токаеву в связи с масштабными лесными пожарами
Мир
ООН не смогла убедить ЕС переподключить Россельхозбанк к SWIFT
Армия
Минобороны сообщило о потерях ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях
Спорт
Россияне Демин и Корнеева выиграли юниорский Открытый чемпионат Франции по теннису
Мир
Зеленский подтвердил начало контрнаступления ВСУ
Общество
Кириенко посетил Шебекино и Новую Таволжанку
Общество
Ущерб из-за теракта на Каховской ГЭС оценили в 11,5 млрд рублей
Происшествия
Украинские войска выпустили по Донецку 10 ракет из РСЗО
Общество
«Известия» показали последствия обстрела украинской армией ПВР в Херсонской области
Культура
Шесть человек пострадали из-за несчастного случая на съемках сиквела «Гладиатора»
Мир
Медведев запросил у Rheinmetall координаты их будущего танкового завода на Украине
Сюжет:

В МО России сообщили, что за сутки уничтожено четыре танка Leopard ВСУ

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские военные за сутки уничтожили ряд военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), включая четыре танка Leopard. Об этом заявил на брифинге в субботу, 10 июня, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он констатировал безуспешные попытки ВСУ вести наступательные действия на южнодонецком и запорожском направлениях, а также в районе Артемовска (украинское название — Бахмут).

Российские силы отразили атаки противника и нанесли поражение украинским колоннам бронетехники.

Так, по словам Конашенкова, на этих направлениях за сутки ВСУ потеряли до 300 боевиков, девять танков, из которых четыре Leopard, 11 боевых машин пехоты, в том числе пять американских Bradley, 14 боевых бронированных машин, шесть автомобилей, а также французскую САУ Cezar.

Состав наступления: ВФУ ввели в действие свои стратегические резервы
Их хватит на пять-шесть дней атак, после чего противнику придется перейти к глухой обороне, предполагают эксперты

Ранее в этот день Минобороны показало кадры уничтоженных в зоне проведения специальной военной операции (СВО) танков и другой бронетехники ВСУ на южнодонецком направлении.

Также было показано, как экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 осуществили ликвидацию боевой бронированной техники украинских боевиков западного производства на запорожском направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023