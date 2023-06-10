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Кириенко посетил Шебекино и Новую Таволжанку

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Фото: t.me/vvgladkov
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Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко 9 июня посетил с рабочим визитом Белгородскую область и съездил в населенные пункты Шебекинского округа. Об этом в субботу, 10 июня, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram–канале.

«Вчера вечером вместе с Сергеем Владиленовичем [Кириенко] и главой округа Владимиром Николаевичем [Ждановым] выехали в населенные пункты Шебекинского округа, вначале, конечно, заехав в город», — написал Гладков.

Губернатор Белгородской области уточнил, что в Шебекино остается 2703 человека, все они обеспечиваются гуманитарной помощью. В частности, администрация и волонтеры подвозят воду и необходимые продукты питания, заявил Гладков.

Также Гладков и Кириенко пообщались с жителями Шебекино. Некоторые из них рассказали, прочему они решили остаться в городе несмотря на обстрелы. Так, пожилой мужчина рассказал, что у него болеет супруга, которая не желает быть обузой и ложиться в больницу. У другого жителя дома живет шесть кошек и четыре котенка, поэтому он не хочет от них уезжать.

Согласно сообщению, посчитать точное количество разрушенных и поврежденных домовладений и автомобилей пока не удается из-за продолжающихся обстрелов. Однако, как только оперативная обстановка позволит, в Шебекино начнутся восстановительные, написал губернатор.

Кроме того, Гладков и Кириенко посетили Новую Таволжанку, в которой осталось порядка 170 человек. Губернатор сообщил, что пока село остается без электричества, однако сотрудники администрации, самооборона и волонтеры регулярно привозят гуманитарную помощь.

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Ранее, 10 июня, жители Шебекино рассказали корреспонденту «Известий» Алексею Полторанину об обстрелах города, а 8 июня Полторанин показал последствия обстрелов Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Новая Таволжанка

До этого, 7 июня, ВСУ обстреляли центр села Графовка Шебекинского округа Белгородской области из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

6 июня Гладков сообщил, что из региона вывезено почти 60 тыс. человек. В пунктах временного размещения находится более 8 тыс. человек, а большая часть жителей переехала к родственникам.

Удары по приграничным российским регионам стали ответом Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса. О ее начале было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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