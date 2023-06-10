В России расширили перечень жизненно необходимых лекарственных препаратов

Правительство России расширило перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Об этом говорится в опубликованном в субботу, 10 июня, сообщении на сайте кабмина.



Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В список включены препараты и для лечения детей с хроническими заболеваниями.

«В обновленный перечень включены дополнительные лекарственные формы для четырех медикаментов», — уточняется в сообщении.



Это медикаменты сапроптерин, глекапревир+пибрентасвир, пирфенидон и просидол.



Уточняется, что цены на медикаменты из этого перечня регулирует государство. Всего он насчитывает более 800 медикаментов.



Ранее, 5 июня, сообщалось о том, что правительство РФ продлило упрощенный ввоз лекарств, которые не производятся в стране, до конца 2024 года.



Правительство России ввело упрощенную процедуру регистрации лекарственных средств в апреле 2022 года, она должна была действовать до конца 2023 года. Такое решение обеспечивает наличие необходимых людям лекарств.