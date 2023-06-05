Реклама
Прямой эфир
Политика
Правительство продлило упрощенный ввоз лекарств в Россию до конца 2024 года
Общество
В Приамурье возбудили дело против судьи турнира по ММА после смерти мальчика
Армия
Росгвардия обнаружила семь беспилотников ВСУ в Херсонской и Запорожской областях
Мир
Гросси заявил о нарастании военной активности в зоне ЗАЭС
Экономика
Раунд консультаций между Россией и ООН по зерновой сделке пройдет 9 июня
Общество
Песков назвал фейком «обращение Путина» по радио
Мир
В МИД РФ сообщили о возобновлении инспекций судов в рамках зерновой сделки
Мир
В Индии возбудили уголовное дело после гибели людей из-за столкновения поездов
Армия
МО сообщило об активных боевых действиях «Ахмата» в центральной части Марьинки
Армия
Минобороны сообщило о неудачной попытке диверсионных групп ВСУ проникнуть в Белгородскую область
Мир
Бельгия расследует применение своего оружия украинской ДРГ в Белгородской области
Авто
Продажи АвтоВАЗа в 2023 году увеличились на 72,2%

Правительство продлило упрощенный ввоз лекарств в Россию до конца 2024 года

0
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство РФ в понедельник, 5 июня, продлило упрощенную процедуру регистрации и ввоза лекарств, которые не производятся в России, до конца 2024 года. Соответствующее решение озвучил премьер-министр страны Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами.

По его словам, это поможет сохранить стабильность рынка медикаментов, который попал под влияние последствий антироссийских санкций».

«Госрегистрация требуется для вывода препаратов на рынок — как импортируемых, так и произведенных в России. Упрощенная процедура позволяет получить все необходимые для этого документы в максимально короткий период. В целом срок проведения госрегистрации и экспертизы качества лекарственных средств сокращается на 30 дней», — сказано в сообщении правительства.

У кошки болит: Совфед предложил ограничить ввоз импортных ветпрепаратов
Рекомендации сенаторов касаются лекарств от производителей из недружественных стран

Правительство России ввело упрощенную процедуру регистрации лекарственных средств в апреле 2022 года, она должна была действовать до конца 2023 года. Мишустин указал, что продление регистрации даст производителям возможность быстрее выводить медикаменты на рынок. Такое решение обеспечит наличие необходимых людям лекарств.

В прошлом году порядка 99% аптек сталкивались с дефицитом лекарств. Такие данные показал опрос среди провизоров и фармацевтов, проведенный на платформе Smartpharma. Представители аптечных организаций обратили особое внимание на временный дефицит антибиотиков и жаропонижающих средств, причем нехватка наблюдалась как с препаратами для взрослых, так и с таблетками с детской дозировкой или в форме, подходящей для детей, — сиропы, свечи.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023