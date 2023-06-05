Правительство продлило упрощенный ввоз лекарств в Россию до конца 2024 года

Правительство РФ в понедельник, 5 июня, продлило упрощенную процедуру регистрации и ввоза лекарств, которые не производятся в России, до конца 2024 года. Соответствующее решение озвучил премьер-министр страны Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами.

По его словам, это поможет сохранить стабильность рынка медикаментов, который попал под влияние последствий антироссийских санкций».

«Госрегистрация требуется для вывода препаратов на рынок — как импортируемых, так и произведенных в России. Упрощенная процедура позволяет получить все необходимые для этого документы в максимально короткий период. В целом срок проведения госрегистрации и экспертизы качества лекарственных средств сокращается на 30 дней», — сказано в сообщении правительства.

Правительство России ввело упрощенную процедуру регистрации лекарственных средств в апреле 2022 года, она должна была действовать до конца 2023 года. Мишустин указал, что продление регистрации даст производителям возможность быстрее выводить медикаменты на рынок. Такое решение обеспечит наличие необходимых людям лекарств.

В прошлом году порядка 99% аптек сталкивались с дефицитом лекарств. Такие данные показал опрос среди провизоров и фармацевтов, проведенный на платформе Smartpharma. Представители аптечных организаций обратили особое внимание на временный дефицит антибиотиков и жаропонижающих средств, причем нехватка наблюдалась как с препаратами для взрослых, так и с таблетками с детской дозировкой или в форме, подходящей для детей, — сиропы, свечи.