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СМИ заявили о нескором поступлении на Украину оружия из нового пакета помощи США
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СМИ заявили о нескором поступлении на Украину оружия из нового пакета помощи США

Bloomberg: большая часть оружия из нового пакета помощи США не поступит на Украину быстро
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Фото: Global Look Press/Cameron Porter
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Большая часть оружия из нового пакета военной помощи США Украине на сумму $2,1 млрд не будет отправлена на Украину в ближайшее время, сообщает 9 июня агентство Bloomberg.

В публикации указали, что большая часть техники, о передаче которой Пентагон объявил в пятницу, 9 июня, не отправится на Украину в течение ближайших месяцев, возможно, и лет.

Это объясняется тем, что данное оружие еще не законтрактовано и не произведено. На это нужно время в отличие от вооружений, поставляемых со складов минобороны США, дополняет «Газета.Ru».

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9 июня США объявили о выделении Киеву нового пакета военной помощи на сумму $2,1 млрд. Он будет включать в себя ПВО и боеприпасы.

За день до этого американский президент Джо Байден заявил, что коллективный Запад сделал всё возможное для подготовки контрнаступления Украины. Он отметил, что США будут оказывать финансовую помощь Киеву, несмотря на заявления об обратном со стороны спикера палаты представителей Кевина Маккарти.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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