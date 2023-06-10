Реклама
Прямой эфир
Мир
Крупный пожар возник на складах к северо-востоку от Парижа
Мир
Конгресс США подготовил проект резолюции о передаче Киеву ракет ATACMS
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
Общество
МЧС сообщило о ликвидации пожара на складе ГСМ в Уфе
Армия
Politico указала на успехи РФ при отражении контрнаступления Украины
Мир
ВСУ начали новую попытку контрнаступления в Запорожской области
Спорт
Теннисист Рууд второй год подряд вышел в финал «Ролан Гаррос»
Мир
Премьер-министр Польши выступил против наплыва мигрантов в ЕС
Мир
Партию фальшивых купюр на сумму $1 млрд изъяли спецслужбы Турции
Спорт
ЦСКА продлил контракт с защитником Игорем Дивеевым до 2028 года
Мир
Прокуратура в США будет добиваться скорейшего суда над Трампом
Общество
Мишустин создал правкомиссию по ликвидации последствий теракта на ГЭС

Крупный пожар возник на складах к северо-востоку от Парижа

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Склады площадью 8 тыс. кв. м загорелись в коммуне Бобиньи недалеко от Парижа. Об этом в пятницу, 9 июня, сообщила префектура департамента Сена-Сен-Дени в своем аккаунте в Twitter.

Префектура попросила местных жителей закрыть окна и не приближаться к месту пожара. Службы уточняют, является ли дым токсичным. Отмечается, что в тушении пожара принимают участие 200 сотрудников пожарной службы.

По данным французских СМИ, в складских помещениях могли хранить текстильную продукцию. По другим данным, в здании могли также храниться электросамокаты и аккумуляторы.

Легко отделаны: пожарные просят запретить фасады из горючих материалов
Все здания должны возводиться из огнестойкой продукции, уверены эксперты

Ранее в этот день газета The Wall Street Journal сообщила, что дым от горящих канадских лесов, окутавший Нью-Йорк на этой неделе, продержится в городе еще несколько дней. После из-за смены направления ветра смог уйдет в сторону южных штатов США.

Ранее, 2 июня, стало известно, что из-за пожаров в канадской провинции Квебек 250 тыс. жителей остались без электричества.

Лесные пожары охватили Канаду в конце мая. Так, возгорание в районе Галифакса на востоке страны привело к необходимости эвакуировать около 18 тыс. человек. Огонь распространился на жилые строения из-за сильного ветра.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023