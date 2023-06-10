Крупный пожар возник на складах к северо-востоку от Парижа

Склады площадью 8 тыс. кв. м загорелись в коммуне Бобиньи недалеко от Парижа. Об этом в пятницу, 9 июня, сообщила префектура департамента Сена-Сен-Дени в своем аккаунте в Twitter.

Префектура попросила местных жителей закрыть окна и не приближаться к месту пожара. Службы уточняют, является ли дым токсичным. Отмечается, что в тушении пожара принимают участие 200 сотрудников пожарной службы.

По данным французских СМИ, в складских помещениях могли хранить текстильную продукцию. По другим данным, в здании могли также храниться электросамокаты и аккумуляторы.

Ранее в этот день газета The Wall Street Journal сообщила, что дым от горящих канадских лесов, окутавший Нью-Йорк на этой неделе, продержится в городе еще несколько дней. После из-за смены направления ветра смог уйдет в сторону южных штатов США.

Ранее, 2 июня, стало известно, что из-за пожаров в канадской провинции Квебек 250 тыс. жителей остались без электричества.

Лесные пожары охватили Канаду в конце мая. Так, возгорание в районе Галифакса на востоке страны привело к необходимости эвакуировать около 18 тыс. человек. Огонь распространился на жилые строения из-за сильного ветра.