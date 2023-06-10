В Чехии в ДТП с автобусом пострадали восемь человек

Восемь человек, в том числе ребенок, пострадали в результате ДТП с автобусом в городе Литвинов на северо-западе Чехии. Об этом 9 июня сообщило Чешское информационное агентство (ЧТК).

«Автобус по пока не установленным причинам съехал в кювет», — цитирует агентство представителя полиции Веронику Гышплерову.

Отмечается, что ребенок получил тяжелые ранения и был доставлен вертолетом спасателей в специализированную больницу города Усти-над-Лабем в центре региона. Остальные семеро пострадавших были направлены автомобилями скорой помощи в клинику близлежащего от места ДТП районного центра.

По предварительным данным, в автобусе находились 15 человек. Тесты показали, что водитель был трезв.

Полиция расследует обстоятельства аварии.

Ранее в этот день в турецком городе Самсун столкнулись два трамвая. В аварии пострадали 26 человек, один из них в тяжелом состоянии.