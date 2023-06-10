Две трети россиян оказались готовы к шестидневной рабочей неделе

Специалисты сервиса «Авито Работа» провели опрос среди россиян и выяснили, как они относятся к переходу на шестидневную рабочую неделю. Результатами они поделились с «Известиями» 10 июня. Выяснилось, что две трети из них готовы перейти на такой график за прибавку к зарплате.

«Увеличение заработной платы ожидаемо оказалось наиболее популярной причиной согласиться на шестидневку. Две трети всех опрошенных (64%) примерно в равных долях (29% и 35%) назвали условием перехода повышение вознаграждения на 10–30% и 30–50%. Меньше всего участников исследования заинтересовала мотивация в виде предоставления дополнительных льгот (компенсации проезда, питания и т.д.) — таких набралось всего 13%», — рассказали представили сервиса.

Оказались не готовы к дополнительному рабочему дню ни при каких обстоятельствах 23% работников. Причем, женщин среди них больше (27%), чем мужчин (19%).

Уточняется, что были опрошены 10 тыс. россиян из числа экономически активного населения. Прежде всего изучались настроения трудоустроенных в данный момент — таких набралось 73% от всех участников опроса.

Также выяснилось, что 47% респондентов заняты полную пятидневную рабочую неделю. Причем если среди женщин этот показатель достигает 50%, то среди мужчин — 43%.

«Самая высокая доля занятых на «шестидневке» оказалась среди работников образования и науки (16%), строительства и недвижимости (13%), сельского хозяйства (12%), искусства и сферы развлечений (12%). Наименее востребованным такой график оказался среди сотрудников в сферах IT (3%), бухгалтерии и финансов (3%), логистических служб (3%) и ЖКХ (2%)», — подчеркнули исследователи.

Ранее в этот день сообщалось, что в России предложили ввести шестидневную рабочую неделю. Об этом говорится в обращении Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» к главе Минтруда Антону Котякову, которое есть в распоряжении «Известий».

Вместе с этим 30 марта появилось предложение ввести сокращенную рабочую неделю. Замглавы Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков заявлял, что введение сокращенной рабочей недели может быть одной из мер, которая будет способствовать сохранению рабочих мест на рынке труда.