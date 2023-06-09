Путин предложил развивать бренд «Сделано в СНГ»

Бренд «Сделано в СНГ» стоит развивать интенсивнее. Об этом 9 июня сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами правительств государств СНГ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«Необходимо энергичнее наращивать промышленную кооперацию, создавать новые совместные производства, в том числе под общей торговой маркой «Сделано в ЕврАзЭС», но никто ничего против не имеет, если это будет под общей маркой «Сделано в СНГ», — подчеркнул Путин.

По словам Путина, неважно, как будет называться марка, главное, чтобы во всех странах СНГ развивалось эффективное взаимодействие.

«Важно, чтобы такой бренд или такие бренды стали узнаваемыми, популярными у потребителей всех наших стран», — подчеркнул президент.

Он отметил, что речь идет о дальнейшем расширении торговых связей и повышении вовлеченности хозяйствующих субъектов СНГ в российские производственные и транспортно-логистические цепочки и реализации соответствующих инвестиционных и инфраструктурных проектов.

Ранее в этот день президент России указал на значимость технологического суверенитета стран СНГ. Глава государства заявил, что правительства государств СНГ и ЕАЭС должны продвигать процессы интеграционного строительства в экономической, социальной и гуманитарной сферах.

Путин 7 июня также поблагодарил российских предпринимателей за действия по преодолению санкций. Он призвал сосредоточиться в сложившихся условиях на достижении технологического и финансового суверенитета, выстраивании оптимальной кооперации, логистики и совершенствовании инфраструктуры.

Глава государства также напомнил, что эксперты прогнозируют замедление мировой экономики в 2023 году, при этом ВВП России может вырасти на 1–2%.

Путин также отметил 28 апреля на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге, что Россия не находится в изоляции и будет выстраивать отношения со странами, которые хотят с ней сотрудничать. Он подчеркнул, что российская сторона намерена расширять прагматичные, взаимовыгодные, исключительно партнерские отношения с дружественными странами в Евразии, Африке и Латинской Америке.