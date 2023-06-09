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ВСУ нанесли ракетный удар по детской базе отдыха в Геническом районе

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Фото: REUTERS/Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по детской базе отдыха на Арабатской стрелке в Геническом районе Херсонской области. Об этом сообщил врио главы региона Владимир Сальдо в пятницу, 9 июня.

Он добавил, что удар был нанесен, предположительно, ракетами Storm Shadow.

«Преступный киевский режим обстрелял пионерский лагерь в Херсонской области тремя ракетами, предположительно, Storm Shadow», — написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, одна из ракет была сбита силами системы противовоздушной обороны (ПВО), еще два снаряда попали в гражданский объект. Информация о жертвах и разрушениях в настоящее время уточняется.

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Ранее в этот же день сообщалось, что украинские националисты обстреляли гражданскую инфраструктуру в Каховке, Старой Збурьевке, Васильевке и Таврийске Херсонской области. Отмечалось, что боевики ВСУ выпустили 26 снарядов из ствольной артиллерии.

Также в пятницу мэр Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) Иван Приходько сообщил, что мирная жительница получила ранения при обстреле города со стороны ВСУ. До этого в этот же день стало известно, что ВСУ выпустили 10 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) в направлении Горловки.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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