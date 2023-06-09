Мирная жительница пострадала при обстреле Горловки со стороны ВСУ

Мирная жительница Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) получила ранения при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 9 июня, сообщил мэр города Иван Приходько.

В своем Telegram-канале он уточнил, что женщина пострадала в результате прилета по улице Винницкая.

Также Приходько добавил, что на улице 8 марта был поврежден дом, в котором, помимо прочего, началось возгорание. Кроме того, на этой же улице повреждены трамвайные пути.

Ранее в этот день стало известно, что ВСУ выпустили 10 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) в направлении Горловки.

В четверг врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что количество пострадавших в Горловке из-за атаки со стороны украинских боевиков выросло до 16. Кроме того, он подтвердил гибель трех гражданских в Горловке и еще одного во Владимировке.

Как отметил корреспондент «Известий» Евгений Быковский, обстрел велся из РСЗО «Град». Тогда был зафиксирован прилет 38 ракет.

6 июня в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК ) заявили, что ВСУ три раза за час обстреляли Горловку. Было выпущено 18 снарядов калибра 152 мм. Также в этот день националисты выпустили по городу 13 ракет из РСЗО.

Украинская армия ежедневно подвергает обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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