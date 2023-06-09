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Украинские националисты обстреляли гражданскую инфраструктуру в Херсонской области

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Фото: REUTERS/Lev Radin/Sipa USA
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Украинские националисты обстреляли гражданскую инфраструктуру в Каховке, Старой Збурьевке, Васильевке и Таврийске Херсонской области, о чем в пятницу, 9 июня, сообщил источник «Известий» в экстренных службах.

По данным информатора, боевики выпустили 26 снарядов из ствольной артиллерии.

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Ранее 8 июня, во время эвакуации жителей Херсонской области был сбит ударный беспилотник ВСУ. Для ликвидации устройства применили стрелковое оружие и противодронные ружья.

Ранее в тот же день корреспондент «Известий» показал, как проходят спасательные мероприятия в районе Голой Пристани. Людей, эвакуированных из зоны подтопления, временно разместят в других населенных пунктах Скадовского района.

8 июня также сообщалось, что число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС увеличилось до семи. Из них двое скончались при атаке боевиков ВСУ на эвакуационную зону в Голой Пристани. Позднее стало известно, что в зоне затопления было найдено тело женщины. Кроме того, 62 человека с пострадавших территорий доставлены в лечебные учреждения. Им оказывают всю необходимую помощь.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. Это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду. По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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