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СМИ сообщили о решении Бельгии поставить Украине боеприпасы на €32,4 млн
Сюжет:

СМИ сообщили о решении Бельгии поставить Украине боеприпасы на €32,4 млн

Reuters: Бельгия поставит Украине боеприпасы калибра 105 мм на €32,4 млн
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Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko
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Бельгия поставит Украине боеприпасы калибра 105 мм на €32,4 млн. Об этом 9 июня сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя минобороны королевства.

Журналисты подчеркивают, что правительство страны закупит снаряды у бельгийских оборонных предприятий. Затем в кратчайшие сроки они будут поставлены Украине.

После этой поставки общий объем бельгийской помощи Украине составит €306,5 млн.

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В этот день министр обороны Бельгии Людивин Дедондер заявил, что несмотря на расследования случаев использования бельгийского оружия во время атаки на Белгородскую область, Бельгия продолжит поставлять его Украине. Он также указал, что к этому моменту Бельгия передала Украине оружие на общую сумму €274 млн и обучила 700 украинских военных.

При этом Le Soir 4 июня сообщила, что МИД и минобороны Бельгии «при первой возможности» потребуют у Киева объяснений, касающихся использования транспорта и оружия из США, Польши, Чехии и Бельгии украинскими диверсантами во время атаки на Белгородскую область в конце мая.

Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) попыталась проникнуть на территорию Грайворонского округа Белгородской области 22 мая. На следующий день официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что остатки проникшей в округ ДРГ были отброшены на Украину, где по ним продолжались удары до полной ликвидации. Там было уничтожено порядка 70 боевиков.

Удары по приграничным российским регионам стали ответом Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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