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В Бельгии заявили о продолжении поставок оружия на Украину

В Бельгии заявили о продолжении поставок оружия Украине, несмотря на расследование его использования при атаке под Белгородом
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Фото: Global Look Press/Mauricio Campino
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Бельгия продолжит поставлять оружие Украине, несмотря на расследования случаев его использования во время атаки на Белгородскую область. Об этом 9 июня заявила министр обороны королевства Людивин Дедондер.

«Бельгия не будет приостанавливать военную помощь Украине в ожидании ответа украинской стороны», — приводит ее слова газета Le Soir.

Дедондер рассказала, что Бельгия ждет ответа Украины по применению ее оружия до 15 июня.

«Если до этого момента ответа не будет, я буду говорить с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. К каждой партии поставляемого оружия приложен документ, который разъясняет, что оно должно использоваться только для обороны украинской территории, не для нападений на другие государства, там также говорится о необходимости соблюдения прав человека и международных норм», — указала министр.

Она допустила, что штурмовые винтовки бельгийского производства FN Scar могли достаться украинским военным как напрямую, так и из партий, закупленных другими странами, или в качестве трофеев.

Дедондер также рассказала, что Бельгия передала Украине оружие на общую сумму €274 млн и обучила 700 украинских военных, а в будущем приступит к подготовке пилотов.

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4 июня Le Soir сообщила, что МИД и минобороны Бельгии «при первой возможности» потребуют у Киева объяснений в ответ на опубликованные газетой The Washington Post данные о том, что украинские диверсанты, атаковавшие Белгородскую область в конце мая, использовали транспорт и оружие из США, Польши, Чехии и Бельгии.

Ранее, 22 мая, диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) Украины совершила попытку проникновения на территорию Грайворонского округа Белгородской области. На следующий день официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что остатки проникшей в округ ДРГ были отброшены на Украину, где по ним продолжались удары до полной ликвидации. Было уничтожено порядка 70 боевиков.

Удары по приграничным российским регионам стали ответом Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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