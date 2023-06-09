Кандидата в мэры Москвы выдвинут на предвыборной конференции отделения ЕР

На предвыборной конференции московского отделения партии «Единая Россия» официально выдвинут кандидата в мэры столицы. Мероприятие проходит в пятницу, 9 июня.

Ожидается, что перед участниками в том числе выступит действующий градоначальник Сергей Собянин.

Голосование на выборах мэра столицы будет проходить в три дня, с 8 по 10 сентября, избирательная кампания началась 7 июня. Выборы будут проводиться как в стандартном формате на избирательных участках с бумажными бюллетенями, так и в виде дистанционного электронного голосования. Аналогичные условия будут применяться в ходе выборов депутатов представительных органов Москвы.

Как стало известно 18 мая, в выборах мэра столицы собираются принять участие 72% москвичей.

Среди потенциальных кандидатов наибольшую узнаваемость имеет Собянин (96,8% респондентов). Предстоящие выборы станут для него уже третьими.