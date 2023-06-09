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Наука и техника
Роскосмос анонсировал появление первого метанового двигателя для ракеты «Амур-СПГ»

Роскосмос анонсировал появление первого метанового двигателя для ракеты «Амур-СПГ»

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Фото: Роскосмос
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Первый кислородно-метановый двигатель РД-0177 для ракеты «Амур-СПГ» появится в конце 2023 года. Об этом сообщил директор АО «Конструкторское бюро химавтоматики» Сергей Ковалев в видео, размещенном Роскосмосом.

«Сегодня мы создаем принципиально новый двигатель тягой 100 т. Это наша новая разработка. Первый двигатель должен появиться уже в конце этого года, дальше пройти цикл огневых испытаний. Вся работа должна завершиться к концу 2025 года», — заявил Ковалев.

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10 марта Госкорпорация «Роскосмос» подписала государственный контракт на разработку отечественной метановой ракеты-носителя с многоразовой первой ступенью «Амур-СПГ». При этом завершение технического проекта комплекса планировалось к концу 2024.

Известно, что «Амур-СПГ» создается на космодроме Восточный и должен проектироваться, учитывая возможности управляемого спуска первой ступени ракеты и последующего многоразового ее использования для выведения аппаратов.

Двухступенчатая ракета среднего класса «Амур-СПГ», первый пуск которой с космодрома Восточный был запланирован на 2026 год, будет иметь многоразовую (до 10 раз) возвращаемую первую ступень, оснащенную двигателями РД-0169, которые работают на кислороде и сжиженном природном газе — метане.

Планируется, что она придет на смену эксплуатируемым в настоящее время ракетам «Союз-2».

В октябре 2020 года отмечалось, что в ракетно-космическом центре «Прогресс» стартовали работы по эскизному проектированию ракеты «Амур».

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