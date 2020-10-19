В РФ приступили к эскизному проектированию многоразовой ракеты «Амур»

В ракетно-космическом центре «Прогресс» стартовали работы по эскизному проектированию российской многоразовой ракеты на сжиженном природном газе «Амур», сообщил 19 октября гендиректор самарского предприятия Дмитрий Баранов.

«В РКЦ «Прогресс» ведется эскизное проектирование ракеты-носителя «Амур-СПГ», — приводит его слова «РИА Новости».

Согласно материалам техзадания, эскизный проект необходимо подготовить до 21 декабря 2020 года.

5 октября исполнительный директор «Роскосмоса» по перспективным программам и науке Александр Блошенко рассказал, что запуск в космос ракеты «Амур» запланирован на 2026 год.

Стоимость её пуска составит от $22 млн до $35 млн в зависимости от конфигурации.

Двухступенчатая ракета среднего класса «Амур» будет иметь многоразовую — до десяти раз — возвращаемую первую ступень, оснащенную двигателем РД-0169, который работает на кислороде и сжиженном природном газе (метане).

Стартовый комплекс для ракеты-носителя на космодроме Восточный обеспечит до 15 пусков в год с учетом межполетного обслуживания многоразовой первой ступени.