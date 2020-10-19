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В РФ приступили к эскизному проектированию многоразовой ракеты «Амур»

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В ракетно-космическом центре «Прогресс» стартовали работы по эскизному проектированию российской многоразовой ракеты на сжиженном природном газе «Амур», сообщил 19 октября гендиректор самарского предприятия Дмитрий Баранов.

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«В РКЦ «Прогресс» ведется эскизное проектирование ракеты-носителя «Амур-СПГ», — приводит его слова «РИА Новости».

Согласно материалам техзадания, эскизный проект необходимо подготовить до 21 декабря 2020 года.

5 октября исполнительный директор «Роскосмоса» по перспективным программам и науке Александр Блошенко рассказал, что запуск в космос ракеты «Амур» запланирован на 2026 год.

Стоимость её пуска составит от $22 млн до $35 млн в зависимости от конфигурации.

Двухступенчатая ракета среднего класса «Амур» будет иметь многоразовую — до десяти раз — возвращаемую первую ступень, оснащенную двигателем РД-0169, который работает на кислороде и сжиженном природном газе (метане).

Стартовый комплекс для ракеты-носителя на космодроме Восточный обеспечит до 15 пусков в год с учетом межполетного обслуживания многоразовой первой ступени.

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