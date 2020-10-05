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Названы сроки первого пуска российской многоразовой ракеты

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Первый запуск в космос российской многоразовой ракеты на метане «Амур», контракт на разработку эскизного проекта которой был подписан в понедельник, запланирован на 2026 год. Об этом 5 октября рассказал исполнительный директор «Роскосмоса» по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

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По его словам, ракета направится в космос сразу со спутником, отмечает ТАСС. Наземную отработку метановых двигателей ракеты планируется полностью завершить к концу 2024 года.

Инфраструктура для «Амура» на космодроме Восточный, включая стартовый стол, будет строиться параллельно с созданием ракеты и должна быть завершена непосредственно к дате первого запуска носителя.

Как добавил Блошенко, модернизированная первая многоразовая ступень «Амура» может быть использована при создании ракеты-носителя сверхтяжелого класса.

Площадки приземления для посадки первой ступени «Амура» оборудуют на космодроме Восточный и на побережье Охотского моря, морская платформа для посадки возвращаемого блока ракеты не планируется, уточнил главный эксперт Департамента перспективных программ и проекта «Сфера» госкорпорации, ответственный за реализацию проекта «Амур-СПГ» Игорь Пшеничников.

Как отмечается на сайте «Роскосмоса», госкорпорация и ракетно-космический центр «Прогресс» заключили государственный контракт на эскизное проектирование по теме «Создание на космодроме Восточный космического ракетного комплекса с ракетой-носителем среднего класса «Амур» на сжиженном природном газе».

«Новая ракета будет иметь возвращаемую первую ступень и многоразовые жидкостные двигатели», — отметили в «Роскосмосе».

В начале октября сообщалось, что российскую программу исследования Венеры могут дополнить срочной миссией для изучения возможных признаков жизни в атмосфере этой планеты.

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