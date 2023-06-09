Суд смягчил приговор инвестору Майклу Калви

Московский городской суд смягчил приговор американскому инвестору Майклу Калви по делу о растрате 2,5 млрд рублей банка «Восточный», передает корреспондент «Известий» из зала суда 9 июня.

Таким образом суд снизил срок условного наказания с 5,5 до 4,5 лет. Всем фигурантам приговор был смягчен на один год, за исключением бывшего директора «Восточного» Алексея Кордичева. Решением суда его срок был снижен на шесть месяцев.

В настоящий момент Калви находится за границей. По словам его адвоката Тимофея Гриднева, обвиняемый не смог присутствовать из-за проблем с получением визы.

В августе 2021 года основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Калви был приговорен к пяти годам и шести месяцам лишения свободы условно по делу о растрате денежных средств у «Восточного».

По версии следствия, бизнесмен ввел в заблуждение совет директоров банка и разработал схему, по которой кредит в размере 2,5 млрд рублей был получен «Первым коллекторским бюро» (ПКБ) от банка «Восточный». Его зачли уступкой акций, реальная стоимость которых составляла 600 тыс. рублей.

Суд тогда постановил, что инвестор не сможет в течение пяти лет испытательного срока покинуть Россию без разрешения властей, поскольку обязан отмечаться в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН). При этом другим фигурантам дела Мещанский суд Москвы назначил условные сроки.

Обязанность отмечаться в инспекции не вступила в силу, поэтому на момент отъезда Калви из России никаких запретов на выезд не действовало.

Фигурантами уголовного дела, помимо Калви, стали партнеры фонда Дельпаль и Ваган Абгарян, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, бывший директор «Восточного» Алексей Кордичев, бывший управляющий директор по инвестициям банка Александр Цакунов и директор компании «Первое коллекторское бюро» Максим Владимиров.

Мосгорсуд в этот день приступил к рассмотрению апелляционных жалоб на приговор с пятой попытки. До этого заседания с конца марта откладывались по различным причинам.

Так, в середине марта Калви также не явился на заседание Московского городского суда из-за якобы проблем с визой. Рассмотрение жалобы перенесли на 21 апреля. В том месяце инвестор также не явился в суд.