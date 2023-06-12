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События недели в фотографиях: подрыв ГЭС, извержения вулканов и нападение акулы

Что важного произошло в мире за последние дни
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Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
В Херсонской области идет эвакуация населения, пострадавшего после подрыва ВСУ плотины Каховской ГЭС. Что еще важного произошло в мире в последние дни — в фотогалерее «Известий»
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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
В храм Христа Спасителя в Москве была перенесена «Троица» Андрея Рублева
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Фото: REUTERS/Santiago Arcos
В результате разрушительного наводнения в Эквадоре пострадали около 5 тыс. семей, есть погибшие
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Фото прошедшей недели
Фото: REUTERS/USGS
На Гавайских островах началось извержение вулкана Килауэа, выброс лавы достигал 60 м
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Судаков
Над Воронежем был сбит беспилотник ВСУ, в результате падения аппарата нанесены повреждения жилому дому
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Фото: РИА Новости/УМВД России по Ульяновской области
В результате отравления алкогольными коктейлями в разных городах России пострадали более 100 человек, не менее 30 погибли
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Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq
Во Франции продолжились протесты против пенсионной реформы. Демонстрации сопровождались массовыми беспорядками и уничтожением имущества
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Фото: REUTERS/Shannon Stapleton
Нью-Йорк накрыл смог из-за лесных пожаров в Канаде. Находиться в городе небезопасно для здоровья
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Фото: РИА Новости/Антон Вергун
ВСУ продолжили обстреливать Шебекино в Белгородской области. Жители города переселяются в пункты временного размещения
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Фото: РИА Новости/Елена Копылова
Во Владивостоке после рекордных ливней ввели режим ЧС
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Фото: соцсети
Жительница Дальнего Востока Наталья Оскар стала победительницей конкурса «Миссис Россия – 2023»
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Фото: AP Photo/John Michael Magdasoc
Правительство Филиппин распорядилось эвакуировать около 10 тыс. жителей из района извержения вулкана Майон
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Фото: REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
Российского туриста съела акула в Красном море у побережья египетского курорта Хургада. Хищная рыба была отловлена, но пляжи остаются закрытыми из-за угрозы нападения
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