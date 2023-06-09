В России частично разукомплектовали семь пассажирских самолетов

Российские авиакомпании на текущий момент частично разукомплектовали семь пассажирских самолетов из 1162-х машин, рассказал в интервью телеведущей Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия 24» министр транспорта РФ Виталий Савельев. Он также отметил, что в ближайшее время эти самолеты будут восстановлены.

«Есть такая тема (переустановка запчастей с одного самолета на другой. — Ред.). Она существовала и до введения санкций. Обычно запчасти поставляют в зависимости от вида запчасти от суток до, может быть, двух недель. Чтобы самолет не стоял, — это практиковалось везде и за рубежом, — можно снять аналогичную запчасть с другого самолета и поставить на этот. И когда приходит запчасть, которую мы заказывали, ее ставят на тот самолет, с которого мы сняли, — рассказал министр.

Но массовой каннибализации (разбора самолеты на запчасти) в России нет, подчеркнул Савельев.

«Что касается общего посыла на каннибализацию — эта статистика у меня ведется ежемесячно, мне докладывают. Вот, я вам назвал общую цифру пассажирских самолетов — 1162. На текущий момент частично самолеты разукомплектованы, — они будут в ближайшее время восстановлены, — семь штук. Семь штук из 1162. Никто специально ничего не разукомплектовывает», — добавил министр.

Кроме того, Савельев заявил, что в этом году на субсидии российской авиаотрасли выделено более 57 млрд рублей.

Ранее, 9 февраля, президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями авиаотрасли в Кремле отметил, что перевозки воздушным транспортом должны опираться на отечественную технику. Российский лидер подчеркнул, что транспортная отрасль играет значимую роль в развитии страны, и власти продолжат ее поддерживать.