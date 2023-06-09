Экс-сотрудник омского предприятия ОПК задержан за шпионаж в пользу Германии

Экс-сотрудник омского предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) задержан за шпионаж в пользу Германии, о чем в пятницу, 9 июня, сообщила пресс-служба Федеральной службы безопасности (ФСБ).

По данным ведомства, задержанный передавал информацию о объектах Вооруженных сил РФ немецкой разведке в обмен на помощь в получении гражданства ФРГ.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий задокументированы преступные действия фигуранта, направленные на сбор сведений о важных военных объектах Минобороны России, которые стали ему известны в рамках осуществления служебной деятельности», — заявили в ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Государственная измена»).

7 июня ФСБ России сообщила о задержании жителя Приморского края за шпионаж в пользу военной разведки Украины. Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Обвиняемый арестован.

До этого, 24 мая, в Ростове-на-Дону задержали инженера-конструктора, который передавал на Украину разведданные. По данным следствия, в переписке с сотрудником Главного управления разведки (ГУР) Украины он выполнял его задания и инициативно передавал информацию о расположении оборонных предприятий, а также о средствах противовоздушной обороны и личном составе Вооруженных сил.