Оставшиеся в Крыму украинские боевые корабли утилизируют
Украинские боевые корабли, оставшиеся в Крыму с 2014 года, переданы на утилизацию. Об этом «Известиям» 9 июня сообщили источники в военном ведомстве.
Речь идет о ракетном катере «Приднепровье», артиллерийском катере «Херсон», морском тральщике «Чернигов», корвете «Хмельницкий», морском тральщике «Черкассы» и корвете «Луцк».
Ранее, 31 мая, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что последний боевой корабль Военно-морских сил (ВМС) Украины «Юрий Олефиренко» уничтожен Воздушно-космическими силами (ВКС) России в порту Одессы.