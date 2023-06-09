Появилось видео с места падения беспилотника в Воронеже

«Известия» публикуют видео с места падения беспилотника на жилой дом в Воронеже. Кадры появились в распоряжении издания в пятницу, 9 июня.

На кадрах видна улица Белинского, где упал беспилотник. Видны повреждения, которые получило здание.

После падения БПЛА губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале сообщил, что дал первые поручения по бытовой помощи жителям дома, в который попал БПЛА.

«Им будет оказана поддержка, детали которой будут понятны после более подробного изучения последствий инцидента», — говорится в сообщении.

К этому моменту на месте работают ФСБ, МЧС и другие спецслужбы. Гусев также заявил, что проведет совещание по разбору инцидента.

Об инциденте стало известно ранее в этот день. БПЛА упал на улице Белинского. Гусев сообщил, что при падении беспилотника пострадали три человека.

Удары по российским регионам стали ответом Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса. О ее начале было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.