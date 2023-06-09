Как взять академический отпуск: пошаговая инструкция для студента

В ходе обучения в вузе студент может столкнуться с непредвиденными жизненными обстоятельствами, которые сильно затрудняют процесс получения новых знаний. Это могут быть проблемы со здоровьем или в семье, совмещение учебы с работой, чрезвычайные происшествия. Для таких случаев предусмотрен так называемый академический отпуск — возможность взять перерыв, а затем вернуться к обучению на тот же курс и без вступительных экзаменов. Кто и по каким причинам может взять академический отпуск — читайте в материале «Известий».

Что такое академический отпуск

Академический отпуск в обиходе называют просто академом. Это перерыв в учебе, который позволяет студенту решить возникшие жизненные проблемы. На время академа учащийся не посещает занятия, не сдает экзамены, но продолжается оставаться студентом учебного учреждения. От платы за обучение на время академа он освобождается, при этом не теряя места в студенческом общежитии.

За студентом сохраняются его оценки и академические долги, которые он должен будет досдать после возвращения к учебному процессу. Актуальной остается и отсрочка от армии.

Кто может взять академ в 2023 году

Право на академ предоставляется студентам вузов, учреждений среднего профессионального образования, военных училищ и академий. Воспользоваться правом на отпуск можно на любой ступени обучения — в бакалавриате, магистратуре, специалитете, аспирантуре. В регламентирующем процедуру приказе Минобрнауки от 13.06.2013 не упоминания докторантуры, однако возможность академического отпуска для докторантов предусмотрена регламентом большинства учебных заведений.

Форма обучения также не имеет значения — взять академ могут как очники, так и студенты-вечерники или заочники. Воспользоваться возможностью можно на любом курсе. Пока студент находится в академическом отпуске, отчислить его нельзя, как и применять другие меры дисциплинарного взыскания. Однако выплату стипендии на период отпуска приостанавливают.

По какой причине можно взять академический отпуск в 2023 году

Для предоставления студенту академического отпуска необходимо документальное подтверждение наличия у него уважительной причины. Основания для академа могут быть разные:

финансовые — студенту не хватает средств на оплату обучения, и академический отпуск необходим ему, чтобы поправить материальное положение;

рабочие — студенту трудно совмещать работу с учебой, но отказываться от одной из возможностей он не хочет;

семейные — девушки могут уйти в академ по причине беременности, родов или ухода за ребенком, также отпуск предоставляется по причине потери кормильца, смерти одного из близких или необходимости ухода за родственником;

медицинские — если студенту требуется длительное лечение или его текущее состояние не позволяет ему продолжать обучение, решение об академическом отпуске принимает врачебная комиссия;

военная служба — в случае если призывник первоначально хочет пойти в армию, а затем продолжить обучение;

совмещение возможностей — как и в случае с работой, студент может взять академ, если учеба препятствует другим программам обучения, участию в спортивных состязаниях, рабочей стажировке.

У каждой из причин должно быть документальное подтверждение.

Сколько длится академический отпуск в 2023 году

Максимально академический отпуск может длиться до двух лет. Однако воспользоваться этой возможностью можно неограниченное число раз. Как правило, многократно уходят в академ родители детей до трех лет, причем взять отпуск может как мать, так и отец при наличии документального основания.

Оформить академ можно в любой момент учебного года, однако лучше всего делать это после завершения одной из сессий, поскольку если взять отпуск в середине, то программу семестра по возвращении придется начинать заново.

Выйти из академического отпуска студент может в любой момент по собственному желанию, написав заявление.

Как оформить академический отпуск в 2023 году

Прежде всего необходимо собрать пакет документов, подтверждающих наличие уважительной причины для взятия академа. Эти данные надо предоставить в учебном учреждении и написать заявление на академический отпуск.

Единой формы этого документа не предусмотрено — каждая образовательная организация предоставляет собственный бланк или свободную форму обращения. На рассмотрение заявления отводится до 10 календарных дней. Решение о предоставлении академа оформляют приказом руководства учебного учреждения.

Когда вуз может отказать в предоставлении академа

При наличии документального подтверждения уважительной причины академический отпуск будет предоставлен. Руководство вуза не вправе отказать студенту в реализации этого права. Если учебное заведение отказало в предоставлении академа, это решение можно обжаловать в суде.

Как выйти из академического отпуска

Закончить академ можно в любой момент. Для этого необходимо написать заявление и дождаться соответствующего приказа о выходе учащегося из академа. Если отпуск был предоставлен по медицинским причинам, понадобится заключение врачебной комиссии о том, что студент может продолжать обучение.

Ранее «Известия» объяснили, как студент может перевестись из одного вуза в другой и на каких условиях это возможно.