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Как перевестись из одного вуза в другой — общие правила и порядок действий

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Выбор высшего учебного заведения — важный шаг в жизни выпускника, однако не всегда получается сделать его правильно с первого раза. Со временем может возникнуть разочарование в выбранной специальности или накопиться недовольство учебной программой. Иногда жизненные обстоятельства, например переезд, вынуждают сменить место учебы.

О том, как перевестись из одного вуза в другой, читайте в материале «Известий».

Как перевестись из одного вуза в другой — общие правила

Причины смены места учебы могут быть разными, однако есть ряд правил, которые следует соблюдать:

  • перевод в другой вуз на первом курсе возможен после хотя бы одной закрытой сессии;
  • перевестись можно только на свободные места;
  • нельзя перейти на другую ступень обучения, например из бакалавриата в магистратуру;
  • при зачислении на бюджет срок обучения может увеличиться максимум на 12 месяцев.

Иногда перевод является вынужденной мерой — при реорганизации учебного заведения, отзыве у него лицензии или лишении аккредитации. В этом случае подготовкой перевода занимается администрация вуза, а переход в другой университет производится без потери курса на такую же специальность. Если учащийся хочет ее сменить, он должен обозначить это в заявлении о переводе.

Как перевестись из одного вуза в другой — инструкция

Перевод в другой вуз осуществляется в несколько этапов. Для начала нужно выбрать новое учебное заведение и узнать, есть ли в нем свободные места. Это можно сделать на сайте университета или в его приемной комиссии.

Затем следует получить справку о периоде обучения в исходном вузе. В ней указывается уровень образования, перечень и объем изученных предметов, курсов, дисциплин, а также успеваемость студента. Она выдается в течение пяти рабочих дней.

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После этого подается заявление о переводе в принимающий вуз. К нему необходимо приложить полученную справку, копии паспорта и аттестата об образовании. Комиссия рассмотрит заявление в течение двух недель и примет решение о переводе. Если оно будет положительным, то студенту будет выдана справка, где будут указаны курс, факультет и ступень образования, на которую его переводят.

Следующий этап — забрать документы из исходного вуза. Приказ об отчислении будет издан в течение пяти рабочих дней, еще через три дня учащемуся выдадут копию распорядительного акта и выписку из него, которые нужно передать в принимающее учебное заведение. Также необходимо сдать студенческий билет и зачетную книжку старого вуза.

Полученные документы нужно отнести в принимающий вуз, а затем дождаться приказа о зачислении. После перехода некоторым студентам приходится сдавать академическую разницу — экзамены по предметам, которые не могли быть зачтены по итогам сессий в исходном вузе.

Как перевестись из одного вуза в другой на другую специальность

Иногда при переводе студент хочет сменить специальность. Это возможно, однако в таком случае академическая разница может значительно увеличиться. Кроме того, если учебные программы различаются более чем на 10 предметов, учащегося могут зачислить с понижением курса.

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Можно также сменить форму обучения, например с очной на заочную или наоборот.

Как перевестись из одного вуза в другой на бюджет

При переводе с бюджетного места в одном вузе на бюджет в другом процесс перехода не изменяется. Однако при отсутствии бюджетных мест высшее учебное заведение имеет право предложить студенту платную форму обучения.

Возможность перевода с платного образования на бюджетное есть не везде. О ее наличии или отсутствии можно узнать в положении вуза о переводе из других высших учебных заведений или в приемной комиссии.

Как перевестись из одного вуза в другой с долгами

Перевод из одного вуза в другой с академической задолженностью возможен, но нежелателен. Студента могут зачислить, однако университет может обязать его закрыть эти долги. Поэтому следует избавиться от всех «хвостов» перед переводом.

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