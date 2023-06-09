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В ДНР нашли инвестора для восстановления «Артемсоли»

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Фото: artyomsalt.com
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Власти Донецкой Народной Республики (ДНР) смогли найти инвестора для восстановления предприятия «Артемсоль» в Соледаре. Соответствующее заявление в пятницу, 9 июня, сделал врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Если говорить про Соледар, конечно, там одно из самых крупных предприятий по производству, по добыче соли — «Артемсоль». Естественно, оно будет восстановлено, уже есть инвестор определенный, это одна из самых крупных российских компаний, которая займется восстановлением», — сказал Пушилин в разговоре с «РИА Новости».

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Ранее, 25 февраля, Денис Пушилин заявил, что город Соледар будет восстановлен в новом виде. В Соледаре располагается «Артемсоль» — это крупнейшее предприятие по добыче и реализации поваренной соли на территории Центральной и Восточной Европы.

19 января Соледар указом Пушилина был включен в зону ответственности администрации города Шахтерска.

Как сообщил 23 января Пушилин, предприятие «Артемсоль», работа которого была остановлена в конце мая прошлого года, будет восстановлено. Тогда же он отметил, что Вооруженные силы Украины нанесли значительный ущерб не только соляным шахтам. По его словам, Соледар полностью разрушен, в городе практически не осталось целых зданий и сооружений.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

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